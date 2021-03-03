Жители Ставропольского края оказались в плену у метели

Ставрополь оказался во власти снежной стихии. Кадры со снежной метелью опубликовали очевидцы в Сети.

Минувшей ночью на край обрушились снегопад и сильный ветер.

На кадрах хорошо видно, как снежная метель постепенно «заполоняет» город. Погода полностью «парализовала» движение на дороге. А местные жители едва ли видят дорогу по которой они идут.

Снегопады и метели на Ставрополье прекратятся к ночи 4 марта. В четверг осадков в крае не будет, а дневные температуры составят от двух до семи градусов, передает «СвоеТВ».

Ранее улицы города Ярославля буквально ушли под воду. Причина простая - после обильных снегопадов в регион пришло резкое потепление. Снег начал таять так стремительно, что городские службы просто не справились с потоками воды. В некоторых районах машины почти тонут, а пешеходы такие реки преодолеть не могут совсем.