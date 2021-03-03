Блинкен заявил, что США больше не будут «свергать режимы»

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США при президенте Джо Байдене не собираются продвигать демократию в мире, применяя силовые методы.

«Мы не будет продвигать демократию, прибегая с дорогостоящим военным операциями. Также мы не будем пытаться силой свергать авторитарные режимы», - сообщил секретарь выступая в госдепартаменте.

Он отметил, что в прошлом США уже пробовали такой метод, но это не принесло ожидаемых результатов.

Ранее в Соединенных Штатах задумались о переосмыслении демократических ценностей. Причиной этого стали «перегибы» на местах, к которым прибегают власти в попытках успокоить волнения масс на фоне расовых скандалов.