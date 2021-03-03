В стране и мире Путин поручил подготовить поправки об изменениях кредитных ставок Светлана Головина Поручение дано правительству и Центробанку, срок исполнения установлен до 15 июля 2021 года. © Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости Читайте нас на: Владимир Путин дал поручение разработать поправки, которые будут регулировать изменения сроков и переменных ставок по потребительским кредитам. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Поручение дано правительству и Центробанку. Основная его цель - снизить возможные риски для заемщиков. Срок исполнения установлен до 15 июля 2021 года. Помимо этого, глава государства поручил до осени текущего года разработать меры по снижению рисков от падения спроса на активы с климатическими рисками. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика