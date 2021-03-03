Демократические ценности: как расовые скандалы обернулись массовыми доносами американцев друг на друга

В Соединенных Штатах задумались о переосмыслении демократических ценностей. Причиной этого стали «перегибы» на местах, к которым прибегают власти в попытках успокоить волнения масс на фоне расовых скандалов.

Первый после осады Капитолия допрос директора Федерального бюро расследований Кристофера Рэя выглядит как отчет о поимке опасных преступников. Если раньше террористов искали за пределами Соединенных Штатов, теперь - в рядах собственных граждан. Больше трехсот из них были арестованы по подозрению в участии в массовых беспорядках, а сдали их собственные родные и близкие.

«Нашим лучшим партнером в этом деле стал простой американский народ. Граждане со всей страны прислали нам более 270 000 доносов с использованием цифровых медиа. Некоторые даже пошли на болезненный шаг, сдав свою семью и друзей», - директор ФБР Кристофер Рэй .

В то же время Дональда Трампа лишают свободы слова. Его первое публичное выступление после ухода с поста президента транслировалось в прямом эфире и оказалось удалено из YouTube.

Быть белым мужчиной, который говорит все, что он думает, в Америке уже давно грозит бесславным окончанием карьеры. Подобное произошло с научным журналистом-репортером Дональдом Макнилом, который был вынужден уйти из редакции The New York Times, после того как несколько лет назад в беседе с подростками в зарубежной поездке случайно обронил запрещенное сегодня слово на букву N.

Еще один скандал был связан с лауреатом Букеровской премии прошлого года Марикой Лукас. Оказалось, что ее цвет кожи недостаточно темен для того, чтобы переводить стихотворения поэтессы Аманды Горман, выступавшей на инаугурации Джо Байдена. На этой волне руководство компании Coca-Cola провело для сотрудников семинар, на котором призвало их быть менее белыми.

«Когда принципы антирасизма преподносятся людям с цветом кожи, как у меня, бледно-белым, они говорят, что вы будете расистом всю свою жизнь. Это процесс разрушения вашей собственной индивидуальности на протяжении всей жизни и теперь они пытаются его внедрить в организации»,- считает корпоративный психолог Карлин Борисенко.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Соединенных Штатах смотрите в сюжете корреспондента Константина Коковешникова.