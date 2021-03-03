В НАТО усомнились в способности Евросоюза самостоятельно защищать себя

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Евросоюза не способны обеспечивать собственную оборону без США и НАТО.

«Европейское единство не способно заменить трансатлантическое единство. Евросоюз не способен защищать Европу в одиночестве», - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что в странах НАТО живут более 90% граждан ЕС, однако страны ЕС составляют лишь около 20% (суммарных) военных ассигнований (государств) НАТО.

Как утверждает генсек НАТО, Европейский союз, который выделяет больше средств на оборону и новые вооружения, - «это очень хорошо не только для европейской безопасности, но и для трансатлантического единства».

Ранее Лавров обсудил со спецпосланником Генсекретаря ООН способы помочь Сирии. Собеседники уделили особое внимание работе Конституционного комитета, заседание которого состоялось в конце января в Женеве. Были подведены итоги сочинской Международной встречи по Сирии в Астанинском формате.