У здания правительства в Ереване правоохранители вышли с щитами и полной экипировке

У здания парламента в Ереване, где проходит митинг оппозиции, собрались специальные подразделения полиции. На месте сейчас работает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

На кадрах видно, что правоохранители с щитами и в полной экипировке перекрыли дорогу.

«За забором, ограждающим здание парламента, установлены гранаты, которые могут сработать, если кто-то из протестующих попробует прорваться. На балконах здания национального собрания дежурят снайперы», - рассказал Кустов.

На данный момент митинг в самом разгаре. Число участников продолжает увеличиваться. В здании парламента сейчас проходит заседание с участием премьер-министра Никола Пашиняна.

По предварительным данным, акция протеста продлится еще несколько часов.