У здания правительства в Ереване правоохранители вышли с щитами и полной экипировке
За забором парламента установлены гранаты, которые могут сработать, если кто-то из оппозиционеров попробует прорваться.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
У здания парламента в Ереване, где проходит митинг оппозиции, собрались специальные подразделения полиции. На месте сейчас работает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.
На кадрах видно, что правоохранители с щитами и в полной экипировке перекрыли дорогу.
«За забором, ограждающим здание парламента, установлены гранаты, которые могут сработать, если кто-то из протестующих попробует прорваться. На балконах здания национального собрания дежурят снайперы», - рассказал Кустов.
На данный момент митинг в самом разгаре. Число участников продолжает увеличиваться. В здании парламента сейчас проходит заседание с участием премьер-министра Никола Пашиняна.
По предварительным данным, акция протеста продлится еще несколько часов.