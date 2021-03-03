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Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за испорченный букет

Кира Карон
17:53 03.03.2021
Для этого достаточно предъявить некачественный товар.
Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за испорченный букет
© Фото: imagebroker, Ariane Lohmar, Globallookpress
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В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за рано увядшие или испорченные по вине продавца или курьера цветы. Для этого достаточно предъявить некачественный товар. И компенсируют полную стоимость.

Однако в магазине могут отказать в возврате, если до продажи предупредили покупателя о сроке годности, специфике ухода, сохранении и особенностях транспортировки растений, а тот пренебрег этими условиями. Это касается и онлайн продаж. Всю информацию должны разместить рядом с фотографией.

Ранее стало известно, что в топ-3 самых неудачных подарков женщине на восьмое марта входят все предметы, связанные с вредными привычками, хозяйственные и бытовые приборы и косметические средства.

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