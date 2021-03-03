Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за испорченный букет

В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за рано увядшие или испорченные по вине продавца или курьера цветы. Для этого достаточно предъявить некачественный товар. И компенсируют полную стоимость.

Однако в магазине могут отказать в возврате, если до продажи предупредили покупателя о сроке годности, специфике ухода, сохранении и особенностях транспортировки растений, а тот пренебрег этими условиями. Это касается и онлайн продаж. Всю информацию должны разместить рядом с фотографией.

Ранее стало известно, что в топ-3 самых неудачных подарков женщине на восьмое марта входят все предметы, связанные с вредными привычками, хозяйственные и бытовые приборы и косметические средства.