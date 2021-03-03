Таблички «Фотовидеофиксация» не станут менять на новые знаки на въездах в Москву

Дорожные знаки нового формата 6.22 «Фотовидеофиксация» будут установлены на всех въездах в столицу. При этом таблички 8.23 «Фотовидеофиксация», которые полностью соответствуют внешнему виду нового знака, менять не будут. Об этом рассказал заместитель руководителя Дирекции Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Сергей Назаров.

«Так как они (таблички – прим. ред.) полностью соответствуют внешнему виду новых знаков, менять их не придется. Новые знаки будут установлены только в тех местах, где их (знаков – прим. ред.)не хватает», - уточнил Назаров.

Он добавил, что таблички 8.23 внутри города демонтируют уже к первому сентября этого года.

Назаров также напомнил, что информация обо всех камерах в интерактивном формате размещена на едином транспортном портале и на сайте ЦОДД.