Экс-главу МИД Австрии выдвинули в совет директоров Роснефти

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, доктор права выдвинута российским правительством в качестве независимого директора в совет директоров Роснефти. Это следует из соответствующего распоряжения кабинета министров.

В списке кандидатов от правительства РФ Карин Кнайсль значится без указания должности. Доктор права возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год и не входит в текущий состав совета директоров компании.

В качестве независимых директоров в список кандидатов также включены действующие члены совета директоров Роснефти: исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, председатель правления Marcuard Holding Limited Ханс-Йорг Рудлофф, председатель комитета акционеров Nord Stream AG, бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Стоит отметить, что в 2018 году российский президент Владимир Путин посетил свадьбу Кнайсль и ее избранника в Австрии. Глава государства присутствовал на торжественной части мероприятия, а затем отправился в Германию на встречу с канцлером страны Ангелой Меркель. Позже Путин рассказал, что подарил Кнайсль и ее супругу картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар.