В стране и мире «Спутник V» зарегистрировали еще в трех странах Кира Карон Регистрация препарата в Анголе, Джибути и Конго осуществлена в рамках ускоренной процедуры. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Читайте нас на: Российская вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, зарегистрировали в Анголе, Джибути и Конго. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций. «Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (Еmergency Use Authorization, EUA)», - говорится в сообщении фонда. Всего «Спутник V» зарегистрировали 42 страны с общим населением более 1,1 миллиарда человек. Ранее швейцарские СМИ назвали преимущества «Спутника V» перед западными вакцинами. Так, издание обратило внимание на подтвержденную эффективность вакцины. Существенным преимуществом вакцины «Спутник V» назвали ее разработку на основе хорошо изученной аденовирусной платформы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика