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Иван Голунов опубликовал видеохронику своего задержания

Светлана Иванова
16:09 03.03.2021
Нарезка кадров с камер наблюдения по минутам восстанавливает события 6 июня 2019 года.
Иван Голунов опубликовал видеохронику своего задержания
© Фото: Golunov, YouTube
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Журналист Иван Голунов опубликовал видеозапись с подробной хронологией своего задержания. Нарезка кадров с камер наблюдения по минутам восстанавливает события 6 июня 2019 года: от утренней прогулки журналиста с собакой до вечернего обыска у него дома.

Судя по записи, полицейские следили за журналистом от дома до работы, знали, куда он пойдет днем, и готовились к задержанию в конкретном месте.

На кадры также попал момент, когда полицейские после задержания потребовали от Голунова разблокировать телефон, тогда один их оперативников «отодвигает капюшон куртки, закрывающий молнию на рюкзаке» журналиста. По словам Голунова, именно так ему подбросили наркотики.

«Когда я смотрю видео с камер наблюдения в день своего задержания, меня больше всего поражает обыденность происходящего. Совершая преступление, никто из полицейских не нервничает. Спокойным отработанным движением поправляют капюшон куртки, закрывающей молнию рюкзака, закидывают наркотики. Ничего личного», — написал журналист на своей странице в Facebook. 

Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. В полиции тогда заявили, что у журналиста были найдены наркотики. Сотрудник СМИ сразу сообщил, что запрещенные препараты ему подбросили. Позже уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью участия» Голунова в преступлении, а в отношении пяти бывших работников МВД возбудили уголовные дела.

По версии следствия, сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца купили и подложили журналисту наркотики. Уметбаев частично признал вину. Коновалов признал вину, Ляховец, Сергалиев и Феофанов вину отрицают.

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