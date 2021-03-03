Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Мне у телефона неделю ждать?»: глава Забайкальского края не смог записаться на прививку от коронавируса

Светлана Головина
16:54 03.03.2021
Оператор поставила Александра Осипова в лист ожидания и сообщила, что ему перезвонят, когда появится возможность пройти вакцинацию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
Читайте нас на:

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов не смог записаться на прививку от коронавируса. Чиновник позвонил по телефону горячей линии Минздрава во время совещания с оперштабом по вакцинации.

Оператор поставила его в лист ожидания и сообщила, что ему перезвонят из ближайшей поликлиники, когда появится возможность сделать прививку. 

«Скажите, время ожидания звонка сколько может составить?

- Время ожидания пока не установлено.  Как ваша очередь подойдет, вас пригласят.

- Мне у телефона сколько, день сидеть, неделю ждать? Отходить от него хоть можно или нет?» -  поинтересовался Осипов в ходе разговора.

Кроме того, в ходе совещания выяснилось, что в регионе нет графика поставок вакцины на март. На данный момент количество доз, оставшихся в наличии, меньше восьми тысяч. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:24 Спорт
Олимпийские игры в Токио могут пройти без иностранных болельщиков
16:15 ОПК
Госиспытания новых снарядов для «Тосочки» начнутся уже в этом году
15:42 В стране и мире
Путин призвал беспощадно бороться с пьянством за рулем
14:23 В стране и мире
Видео
После встречи с президентом Армении оппозиция заявила, что будет действовать в рамках Конституции
13:52 В стране и мире
Видео
Пресс-секретарь Пашиняна отреагировала на новость о готовящемся аресте главы Генштаба
Популярное
Популярное
Видео
«Даже звери попрятались»: министр культуры Челябинской области рассказал о ночи на перевале Дятлова
Видео
«Спастись невозможно»: ученый оценил возможность сбить астероид ракетой
Третья магнитная буря накрыла Землю за последние три дня
Жителей Земли предупредили о новой катастрофе
Накрывшая Россию сильная магнитная буря сегодня достигнет пика
Врач назвала лекарства, которые необходимо всегда иметь при себе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.