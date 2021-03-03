«Мне у телефона неделю ждать?»: глава Забайкальского края не смог записаться на прививку от коронавируса

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов не смог записаться на прививку от коронавируса. Чиновник позвонил по телефону горячей линии Минздрава во время совещания с оперштабом по вакцинации.

Оператор поставила его в лист ожидания и сообщила, что ему перезвонят из ближайшей поликлиники, когда появится возможность сделать прививку.

«Скажите, время ожидания звонка сколько может составить? - Время ожидания пока не установлено. Как ваша очередь подойдет, вас пригласят. - Мне у телефона сколько, день сидеть, неделю ждать? Отходить от него хоть можно или нет?» - поинтересовался Осипов в ходе разговора.

Кроме того, в ходе совещания выяснилось, что в регионе нет графика поставок вакцины на март. На данный момент количество доз, оставшихся в наличии, меньше восьми тысяч.