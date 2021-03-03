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Меган Маркл отсудила крупную компенсацию у британских таблоидов

Светлана Иванова
16:45 03.03.2021
Причиной иска стала публикация отрывков личного письма герцогини ее отцу Томасу.
Меган Маркл отсудила крупную компенсацию у британских таблоидов
© Фото: Cbs, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Герцогиня Сассекская выиграла суд против британских таблоидов по делу о нарушении конфиденциальности. Соответствующее решение Высокий суд Лондона принял еще в феврале, а в ходе заседания 2 марта издательский дом Associated Newspapers обязали выплатить 450 тысяч фунтов на погашение судебных издержек герцогини. Об этом сообщает Hello.

Меган Маркл подала в суд на издания Daily Mail, MailOnline и Mail on Sunday за публикацию отрывков личного письма герцогини ее отцу Томасу, написанное через три месяца после свадьбы с принцем Гарри.

Маркл потребовала от издателей 750 тысяч фунтов в качестве промежуточных издержек за подачу иска. При этом полная сумма оценивается в полтора миллиона фунтов. Герцогиня также хочет получить «моральную» компенсацию в виде публикации новости, посвященной ее победе в суде, на первых полосах изданий. Меган Маркл попросила передать ей копии письма и уничтожить все его упоминания.

По мнению супруги принца Гарри, это станет сдерживающим фактором для других СМИ. Адвокаты Associated Newspapers, в свою очередь, планируют обжаловать решение.

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