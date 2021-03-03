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Ситуация накаляется: в Мьянме в акции протестов погибли девять участников

Кира Карон
16:04 03.03.2021
Солдаты использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули для разгона протестующих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Aung Kyaw Htet, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Мьянме погибли не менее девяти протестующих, в результате обстрела со стороны сотрудников сил безопасности есть пострадавшие. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Также в СМИ отметили, что для разгона протестующих солдаты использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули, передает Reuters.

Жители Мньянмы вышли на протестную акцию против власти военными в стране. В Янгоне на улице Инсейн-роуд акция прошла мирно, правоохранительные органы были в защитных масках и со щитами, однако митингующих не разгоняли.

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