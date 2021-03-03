Ситуация накаляется: в Мьянме в акции протестов погибли девять участников

В Мьянме погибли не менее девяти протестующих, в результате обстрела со стороны сотрудников сил безопасности есть пострадавшие. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Также в СМИ отметили, что для разгона протестующих солдаты использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули, передает Reuters.

Жители Мньянмы вышли на протестную акцию против власти военными в стране. В Янгоне на улице Инсейн-роуд акция прошла мирно, правоохранительные органы были в защитных масках и со щитами, однако митингующих не разгоняли.