Зеленский объяснил отсутствие личных контактов с Байденом
Зеленский заявил, что администрация президента США Джо Байдена подтвердила свою поддержку Украины.
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о контакте с Джо Байденом. Он сообщил, что в отношениях с США, несмотря на отсутствие личных контактов с американским лидером Джо Байденом, он не чувствует никакого напряжения.
«Контакт с администрацией президента Байдена был. У министра иностранных дел Кулебы был разговор с господином Блинкеном. Я знаю о его детальном содержании», - сказал Зеленский.
Он также отметил, что «в соответствии с этим разговором никто никакой напряженности не чувствует и не подтверждает, передают «Украинские новости».
«Наоборот, подтверждается поддержка от нашего стратегического партнера», - заключил президент Украины.
При этом Зеленский не сообщил о возможных сроках личного контакта с Байденом.