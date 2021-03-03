Зеленский объяснил отсутствие личных контактов с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о контакте с Джо Байденом. Он сообщил, что в отношениях с США, несмотря на отсутствие личных контактов с американским лидером Джо Байденом, он не чувствует никакого напряжения.

«Контакт с администрацией президента Байдена был. У министра иностранных дел Кулебы был разговор с господином Блинкеном. Я знаю о его детальном содержании», - сказал Зеленский.

Он также отметил, что «в соответствии с этим разговором никто никакой напряженности не чувствует и не подтверждает, передают «Украинские новости».

«Наоборот, подтверждается поддержка от нашего стратегического партнера», - заключил президент Украины.

При этом Зеленский не сообщил о возможных сроках личного контакта с Байденом.