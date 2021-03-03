В Киеве недовольные закрытием телеканалов устроили митинг

В центре Киева недовольные закрытием телеканалов «112», ZIK, NewsOne утроили акцию протеста. Прямая трансляция с места велась в Facebook-аккаунте.

На кадрах видно, что огромная толпа людей направляется к зданиям Мариинского дворца и Верховной рады с транспарантами. Для контроля за ситуацией правоохранители установили ограждение.

Параллельно с этим в центре Киева проходит митинг предпринимателей.

По решению президента Украины Владимира Зеленского в отношении трех телеканалов были введены санкции 2 февраля сроком на пять лет. Сейчас они транслируются только в Интернете. По мнению представителей запрещенных телеканалов, речь идет о политической расправе над неугодными СМИ.