«Погружения в шахты и взлеты»: синоптик рассказал о скачках температуры в праздники в Москве

Серия ненастных североатлантических циклонов принесла с собой быструю смену теплой и холодной погоды на территории России. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, температурные «качели» будут наблюдаться в течение ближайших пяти дней.

«Если в среду барометр в столице показывает около нормы, то в четверг давление рухнет на 12 единиц вниз, после чего в пятницу опять резкий рост с сохранением стабильности до субботы. В воскресенье ждет опять резкое падение, практически до барического рекордного “дна”, 731 миллиметра ртутного столба, а потом опять взлет. Практически каждые сутки мы будем стремительно погружаться в “шахту” глубиной более ста метров, а потом резко подниматься на уровень столичных высоток», - описал погоду специалист.

Тишковец отметил, что подобные погодные проявления негативно скажутся не только на метеозависимых, но и на обычных людях. На праздничные выходные, предваряющие 8 марта, он пообещал снижение температуры до минус десяти градусов ночью, а воскресенье принесет с собой снегопады и штормовой ветер с ухудшением видимости и повышением температуры до нуля.

«Ну а 8 марта, в праздничный женский день, к нам нагрянет полярный холодный атмосферный фронт с интенсивными зарядами снега, ну и в течение суток с понижением до минус семи-двенадцати. А 9 марта морозы окрепнут», - сообщил специалист.

Ранее Тишковец также прогнозировал морозы на конец февраля - начало марта текущего года. По его словам, на территории РФ были зафиксированы как минимум 11 абсолютных температурных максимумов за всю метеоисторию.