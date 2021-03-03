В Госдуму внесен законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Депутаты партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который снимает ограничения на перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Ранее предел роста пенсий был ограничен тремя баллами в год.

«С учетом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа 2021 года увеличится максимум на 296 рублей 58 копеек», - отметил Нилов.

Федеральный закон «О страховых пенсиях» ограничивает рост пенсий для работающих пенсионеров максимум на три балла в год, в то время как рост обычного исчисления индивидуального пенсионного коэффициента при назначении страховой пенсии составляет 10 баллов. Также с 2016 года выплата страховых пенсий работающим пенсионерам осуществляется без учета индексации размера и фиксированной выплаты к страховой пенсии.

По словам Нилова, на пенсии работающих пенсионеров сейчас действуют двойные ограничения, что не соответствует понятию и нормам социальной справедливости.