Путин призвал беспощадно бороться с пьянством за рулем

Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам правоохранительных органов с вопросом о борьбе с пьянством за рулем. Глава государства призвал сделать все возможное, чтобы в ДТП было меньше пострадавших.

«Прошу и дальше делать все от вас зависящее, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших, сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима», - заявил он в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

Ранее Министерство внутренних дел РФ разработало документ о порядке доставления граждан в состоянии опьянения в медицинские учреждения и отделения полиции.