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Путин призвал беспощадно бороться с пьянством за рулем

Кира Карон
15:42 03.03.2021
Также он заявил, что россияне ждут большей эффективности от всех уровней власти, в том числе от силовиков.
Путин призвал беспощадно бороться с пьянством за рулем
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам правоохранительных органов с вопросом о борьбе с пьянством за рулем. Глава государства призвал сделать все возможное, чтобы в ДТП было меньше пострадавших.

«Прошу и дальше делать все от вас зависящее, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших, сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима», - заявил он в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

Ранее Министерство внутренних дел РФ разработало документ о порядке доставления граждан в состоянии опьянения в медицинские учреждения и отделения полиции.

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