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В АТОР надеются на открытие для туристов большинства стран к лету 2021 года

Светлана Головина
15:30 03.03.2021
По словам Майи Ломидзе, на данном этапе пандемии конкретных прогнозов по направлениям делать пока сложно.
В АТОР надеются на открытие для туристов большинства стран к лету 2021 года
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе выразила мнение, что к лету 2021 года число стран, которые откроют границы для российских туристов увеличится. Однако на данном этапе пандемии конкретных прогнозов по направлениям делать сложно.

«Ситуация в течение суток может поменяться на 180 градусов. Мы ждем, как и все туристы, и не теряем надежды, что будет происходить постепенное открытие границ. Ни одна страна не заинтересована в искусственном продлении ситуации. Рассчитывая на это, возможно, к лету количество стран, куда можно будет поехать туристам, будет больше, чем сейчас», - сказала Ломидзе на пресс-конференции.

Также исполнительный директор АТОР прокомментировала открытие границы с Грузией, отметив, что потока российских туристов стране это не обеспечит.

«Авиасообщение с этой страной было прекращено задолго до пандемии. И открытие прямого сообщения, которое бы тут же сказалось на продаже туров в Грузию, пока не ожидается», - пояснила Ломидзе.

Незадолго до этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что по мере улучшения ситуации с коронавирусом границы будут открываться постепенно. Однако на данном этапе лучше планировать отдых на территории России.

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