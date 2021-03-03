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«Скопинский маньяк» Мохов рассказал, зачем отправил письмо из колонии своей жертве

Светлана Иванова
15:33 03.03.2021
Мужчина почти 17 лет провел в заключении за похищение и изнасилование двух девушек.
© Видео: Честный детектив, Telegram © Фото: Честный детектив, Telegram
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В Сети появились кадры освобождения из саратовской колонии 70-летнего Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». Мужчина почти 17 лет провел в заключении за похищение и изнасилование двух девушек.

Видео опубликовано в Telegram—канале «Честный детектив». Журналисты поинтересовались у Мохова, почему у него дрожат руки.

«Переживаю! Освобождение, как же», - ответил он. 

Мужчине также указали, что он едва скрывает эмоции.

«Конечно, на волю выхожу!», - пояснил Мохов.

По словам бывшего слесаря, свою вину он осознал и искренне раскаялся. Он добавил, что после освобождения планирует отправиться домой в Скопин, однако признался, что там его никто не ждет.

Журналисты также задали вопрос Мохову, зачем он написал письмо одной из своих жертв.

«Потому что ругала меня сильно», - отметил житель Рязанской области, однако от дальнейшей беседы с журналистами отказался.

В 2000 году в городе Скопин слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мужчина подвергал узниц издевательствам: морил голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Пленниц освободили 4 мая 2004 года, когда им удалось передать на волю записку. 

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