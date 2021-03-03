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Раскрыта новая схема обмана россиян под видом выплат с госуслуг

Кира Карон
15:14 03.03.2021
В распоряжении «Звезды» оказалось одно из писем, которые мошенники рассылают получателям в надежде заполучить реквизиты банковской карты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Злоумышленники нашли новый способ обмана россиян. Они присылают на электронную почту письма якобы от портала «Госуслуги», в котором предлагают ввести номер СНИЛС.

В письме говорится, что получателю положена социальная выплата, но для ее оформления необходимо перейти на сайт и заполнить форму. Вот только ссылка ведет не на настоящий портал, а на страничку преступников.

© ТРК "Звезда"

Там же появляется окно, в котором пользователь должен указать реквизиты банковской карты. В результате мошенники получают доступ к счету.

Ранее эксперт назвал слова, которые нельзя говорить телефонным мошенникам. Чтобы противостоять ловушкам, необходимо задавать уточняющие вопросы, которые застанут собеседника врасплох. Об этом RT рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Александр Власов.

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