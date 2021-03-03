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Эксперт назвал главный ущерб для Украины после запуска «Северного потока - 2»

Богдан Безпалько
15:18 03.03.2021
Введение в действие газопровода «Северный поток - 2» нанесет ущерб Украине как сообществу из экономических и политических элит
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Stefan Sauer, ZB, Globallookpress
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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько оценил масштабы потенциального влияния российского проекта «Северный поток - 2» на Украину после его запуска. Он подчеркнул, что ущерб от этого если и получат, то лишь слои украинского населения, причисляющие себя к политическим или экономическим элитам, в то время как на обычных украинцев это не окажет никакого видимого влияния.

«Это будет означать потерю доходов от транзита в размере нескольких миллиардов долларов и сопряженных с ним доходов, связанных с потерей рабочих мест. Но главное, что Украина может потерять свой транзитный статус и перестанет быть интересной для транзитеров, и газотранспортная система, придя в негодность, полностью лишит Украину возможности осуществлять транзит с востока на запад», - заявил Безпалько.

Он согласился с мнением экспертов, говорящих о том, что население Украины не почувствует на себе никаких изменений ни при потере транзита, ни с его сохранением. Как пример, он привел постоянное повышение газовых тарифов в стране во время еще активного транзита.

Ранее на Украине оценили убытки от запуска «Северного потока - 2». Они могут составить три миллиарда долларов. Тем не менее такой удар по бюджету «некритичен». Соответствующее заявление сделал экс-министр экономики страны Владимир Лановой.

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