Эксперт назвал главный ущерб для Украины после запуска «Северного потока - 2»

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько оценил масштабы потенциального влияния российского проекта «Северный поток - 2» на Украину после его запуска. Он подчеркнул, что ущерб от этого если и получат, то лишь слои украинского населения, причисляющие себя к политическим или экономическим элитам, в то время как на обычных украинцев это не окажет никакого видимого влияния.

«Это будет означать потерю доходов от транзита в размере нескольких миллиардов долларов и сопряженных с ним доходов, связанных с потерей рабочих мест. Но главное, что Украина может потерять свой транзитный статус и перестанет быть интересной для транзитеров, и газотранспортная система, придя в негодность, полностью лишит Украину возможности осуществлять транзит с востока на запад», - заявил Безпалько.

Он согласился с мнением экспертов, говорящих о том, что население Украины не почувствует на себе никаких изменений ни при потере транзита, ни с его сохранением. Как пример, он привел постоянное повышение газовых тарифов в стране во время еще активного транзита.

Ранее на Украине оценили убытки от запуска «Северного потока - 2». Они могут составить три миллиарда долларов. Тем не менее такой удар по бюджету «некритичен». Соответствующее заявление сделал экс-министр экономики страны Владимир Лановой.