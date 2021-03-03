Путин назвал «хорьковыми» интересы использующих детей в своих целях

Владимир Путин в ходе выступления на коллегии МВД призвал активно мониторить распространение неприемлемого контента в интернет-пространстве. Особое внимание президент обратил на информацию, направленную на детей и способную привести к негативным последствиям для их жизни и здоровья.

«Кто бы, под каким бы то ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья», - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что тех, кто втягивает несовершеннолетних в незаконные акции необходимо выявлять и привлекать к ответственности.