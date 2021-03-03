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Несварение желудка может говорить о смертельной болезни

Анна Берестовая
01:43 03.03.2021
Также тревожными симптомами являются тошнота, отсутствие аппетита и неприятный привкус во рту.
Несварение желудка может говорить о смертельной болезни
© Фото: pixabay.com
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Несварение желудка может быть одним из симптомов смертельно опасной болезни. Оно часто наблюдается у больных раком поджелудочной железы вместе с такими проявлениями, как неприятный привкус во рту и жжение в области груди.

Неприятные ощущения в животе при таком сценарии усиливаются после приема пищи и при нахождении в лежачем положении. Помимо этого, у пациентов может наблюдаться быстрое похудение, отсутствие аппетита, тошнота и проблемы со стулом.

Такую информацию сообщает Express со ссылкой на исследования британских медиков. При наблюдении у себя вышеперечисленных симптомов, как указывают врачи, требуется как можно скорее обратиться за медицинской помощью и установить точный диагноз.

Ранее российский врач и телеведущий указал, что при постоянном возникновении изжоги через некоторое время может развиться синдром «пищевода Барретта». Данное заболевание является предраковым состоянием.

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