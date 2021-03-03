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Японский миллиардер ищет попутчиков для полета на Луну

Андрей Аркадьев
14:29 03.03.2021
Претендент на место в корабле должны объяснить, как его полет послужит на пользу человечеству и каким образом участник сможет работать в команде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Patrick Pleul, ZB, Globallookpress
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Первый космический турист SpaceX, японский миллиардер Юсаку Маэдзава, набирает команду для полета на Луну. Об этом он объявил в своем Twitter-аккаунте.

Маэдзава выкупил все билеты на корабле Илона Маска, который отправится в космос через два года, и решил сам выбрать себе попутчиков.

В бесплатный полет смогут отправиться восемь человек. К претендентам всего два требования. Их деятельность должна приносить пользу обществу, а сами они должны уметь работать в команде и поддерживать других ее членов.

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