Японский миллиардер ищет попутчиков для полета на Луну

Первый космический турист SpaceX, японский миллиардер Юсаку Маэдзава, набирает команду для полета на Луну. Об этом он объявил в своем Twitter-аккаунте.

Маэдзава выкупил все билеты на корабле Илона Маска, который отправится в космос через два года, и решил сам выбрать себе попутчиков.

В бесплатный полет смогут отправиться восемь человек. К претендентам всего два требования. Их деятельность должна приносить пользу обществу, а сами они должны уметь работать в команде и поддерживать других ее членов.