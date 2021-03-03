Несварение желудка и горечь во рту назвали признаками смертельной болезни

Несварение желудка, тошнота и горечь во рту могут указывать на развитие рака поджелудочной железы. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на врачей.

В частности, признаками онкологии также могут быть общий дискомфорт в области живота, затрагивающий в том числе спину. Также при развитии новообразования нередко наблюдается несварение желудка, жгучая боль в груди и горький привкус во рту. Болевые ощущения чаще проявляются в лежачем положении и после употребления пищи.

Заподозрить развитие рака поджелудочной железы также можно по резкому похудению, потере аппетита, рвоте и частых приступах диареи или, наоборот, запора.

Издание напоминает, что с 1990-х годов число случаев рака поджелудочной железы выросло в шесть раз. Из-за того что болезнь протекает бессимптомно, часто она диагностируется уже на поздних стадиях, что ухудшает прогнозы по успешному лечению.