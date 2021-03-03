После встречи с президентом Армении оппозиция заявила, что будет действовать в рамках Конституции

В Ереване ждут вступления в силу указа об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако, как сообщила ранее пресс-служба президента страны, Армен Саркисян не будет подписывать документ, так как, согласно Конституции, он должен будет вступить в силу автоматически.

Представители оппозиционной партии «Дашнакцутюн» остались недовольны тем, что глава государства обратился в Конституционный суд с целью прояснить возникшие противоречия в вопросе отставки главы Генштаба и накануне потребовали экстренной встречи с президентом, чтобы прояснить его позицию.

По окончании беседы, которая состоялась около часа назад, члены партии и лидеры «Движения по спасению Родины» Гегам Манукян и Арцвик Минасян рассказали «Звезде» об итогах своей встречи с главой государства. Как сообщили оппозиционеры, юристы и специалисты по Конституционному праву в Армении заявляют, что никто не имеет права снимать начальника Генерального штаба и он должен остаться на своем посту в течение пяти лет.

«Там оговорено, что главу Генштаба могут снять только в случае его смерти или если на нем будет какая-то уголовная ответственность. При этом Оника Гаспаряна никто не имеет права снять - ни президент, ни премьер-министр. Президент Армении еще не обратился в Конституционный суд, и это означает, что никто еще ничего не сообщил. На данный момент стоит два вопроса - мы ждем до 18.00 позицию президента страны, ходатайства премьер-министра Никола Пашиняна и позицию правительства», - пояснил «Звезде» Гегам Манукян.

Коллега Манукяна Арцвик Минасян рассказал, что они представили президенту Армении свои доводы и подтвердили, что главная цель нашего движения состоит в том, что изменить власть в стране можно только конституционным путем.

«Президент не сказал конкретно, почему они решил обратиться в Конституционный суд, и думаю, что у него есть тактический и стратегический план, который будет ясен в ближайшие часы. Настрой президента - довольно основательный, и я думаю, что он будет принимать решение и для нас, и для народа - более позитивные, я это чувствую», - заявил Арцвик Минасян.

Члены партии «Дашнакцутюн» также огласили позицию юридического отдела начальника Генштаба, что Оник Гаспарян остается руководителем ведомства и снимать с должности его никто не имеет права.