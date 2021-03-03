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Флорист рассказала о самых «живучих» цветах для букета

Алексей Курильченко
01:36 03.03.2021
Некоторые виды цветов при должном уходе могут простоять до двух недель.
Флорист рассказала о самых «живучих» цветах для букета
© Фото: pixabay.com
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Флорист Татьяна Романова в преддверии Международного женского дня рассказала «Звезде», какие цветы лучше всего дарить в виде букета. По ее словам, следует обращать внимание на долговечность цветов.

«Тюльпаны и нарциссы, при должном использовании, могут простоять до пяти дней. Геоцинты будут радовать вас около недели, а такие сорта как эустома могут простоять до двух недель. Очень важно уделять внимание уходу за цветами - чистая холодная вода, свежий срез и, желательно, прохладное помещение без сквозняков», - рассказала Романова.

По словам флориста, воду в вазе следует менять каждый день, но если такой возможности нет, то следует добавлять специальные растворы, которые обычно продаются в цветочных магазинах. Эти средства препятствуют размножению бактерий. Применяя раствор, воду можно менять один раз в четыре дня.

Также Романова посоветовала обратить внимание на цветы протеи. Они обладают повышенной «живучестетью» и сохраняют свой декоративный вид даже при высыхании. Этими свойствами также обладает лаванда, лимониум и статица.

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