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Пресс-секретарь Пашиняна отреагировала на новость о готовящемся аресте главы Генштаба

Светлана Иванова
13:52 03.03.2021
Мане Геворкян не подтвердила информацию о готовящемся задержании Оника Гаспаряна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Асатур Есаянц, РИА Новости
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Пресс-секретарь главы армянского кабмина Мане Геворкян прокомментировала появившуюся в СМИ новость о готовящемся аресте начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна.

Геворкян не подтвердила эту информацию журналистам, сообщил корреспондент телеканала «Звезда» Владислав Кустов, находящийся в Ереване, где уже несколько дней проводят акции протеста несогласные с политикой премьер-министра страны Никола Пашиняна.

«У меня такой информации нет. И вряд ли кто-то в правительстве о таком может знать», - заявила Геворкян.

Ранее портал «Армлур» сообщил о якобы намерении властей Армении арестовать Оника Гаспаряна. По данным журналистов, против военного возбуждено уголовное дело, однако по какой статье, не уточняется.

Сам глава Генштаба Вооруженных сил распространил заявление, заверив, что покинет свой пост только по решению Конституционного суда Армении.

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