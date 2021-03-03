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«По-прежнему буду снимать»: омский студент поделился планами после установки вышки связи в деревне

Егор Левин
13:52 03.03.2021
Блогер подчеркнул, что вышка обеспечит связью несколько сотен человек и старался он для них, а не для себя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
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Деревенский блогер Алексей Дудоладов, прославившийся после роликов про ловлю Интернета на березе, поделился, что поднятую им проблему успешно исправили. В деревне Станкевичи установили вышку сотовой связи, как раз неподалеку от его дома.

«С 11 ноября началась эта нешуточная борьба, вот вчера ее поставили, но она еще не работает. Почему-то все люди думают, что я для себя ее выбивал, а я не для себя - я просто хотел бы, чтобы у людей, которые живут в деревне, была связь. Я по-прежнему буду снимать про деревню и набирать аудиторию - с ней проще поднимать какие-то проблемы», - поделился молодой человек.

Алексей подчеркнул, что установленная вышка поможет не только его, но и соседним трем деревням - около 400 человек смогут полноценно пользоваться услугами связи. Блогер также привел отрицательный пример их отсутствия в населенном пункте.

«В соседней деревне человек поехал в лес, и у него случился инсульт. Он не смог позвонить, чтобы к нему приехали и помогли. Его лечение обошлось государству в пять миллионов, а если бы он умер, государству пришлось бы заниматься его детьми, и это были бы совсем другие суммы. А вышка, как мне говорили, стоит четыре миллиона», - сказал Дудоладов.

Блогер получил известность в начале пандемии коронавируса, когда школьники и студенты массово перешли на удаленное обучение. Для того чтобы поймать сигнал, позволяющий ему участвовать в процессе обучения, студенту приходилось залезать на высокое дерево. В ходе своих «вылазок» он в том числе успел получить травму.

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