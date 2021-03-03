Путин призвал ликвидировать все подпольные каналы наркотрафика

Президент России Владимир Путин призвал вывести борьбу с наркобизнесом на новый уровень, а также ликвидировать все подпольные каналы наркотрафика.

«Да, действительно, за последние 10 лет количество официально зарегистрированных потребителей наркотиков сократилось более чем на четверть - хороший показатель», - заявил глава государства.

Он также отметил, что число несовершеннолетних потребителей наркотиков сократилось на 45% и поблагодарил за этот результат. Однако тут же подчеркнул, что статистика не должна успокаивать. Необходимо и дальше шаг за шагом ликвидировать все подпольные каналы, особенно распространение наркотиков через интернет.

Особое внимание президент призвал уделить борьбе с экстремизмом - пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, привлекать к ответственности всех провокаторов.