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«Альтернатива Минску - война»: военный эксперт назвал цель обострившегося конфликта в Донбассе

Алена Миронова
15:01 03.03.2021
Юрий Селиванов напомнил о том, что политического урегулирования ситуации не происходит уже семь лет, хотя для этого и существует определенная международно-договорная платформа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pressjfo.news, Facebook
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Военный эксперт Юрий Селиванов поделился со «Звездой» своим мнением касательно обострения ситуации в Донбассе, где в последнее время участились обстрелы.

«Ситуация, во-первых, не урегулирована. Она не урегулирована ни в военном, ни в политическом смысле, то есть вооруженные противники стоят против друг друга на небольшом расстоянии, на дистанции достижения даже огнем мелкокалиберного оружия - автоматов, минометов и так далее. Поэтому, естественно, даже это говорит о том, что ситуация постоянно подвешена в таком конфликтном виде», - заявил Селиванов.

Он также напомнил о том, что политического урегулирования этой ситуации не происходит уже семь лет, хотя для этого и существует определенная международно-договорная платформа.

«Я имею в виду минские соглашения второй фазы. Сколько бы там ни говорили скептики, что они плохие, что они не работают. Но других просто нет. И альтернативой им является война та же самая. Но есть, в общем то, среди военных специалистов, политологов такое понятие как "лестница эскалации" - там всего 44 пункта, которые ведут к термоядерной войне. так вот, самые низкие пункты как раз и говорят о таких вот вещах, когда дается разрешение на ответный огонь и так далее. То есть это, в общем-то, усугубление, конечно, ситуации по сравнению с тем, что было до того, как это разрешение дали», - подчеркнул эксперт.

Размышляя о том, насколько это опасно, Селиванов отметил, что война в этом театре военных действий достаточно затруднительна для обеих сторон.

«Это городская зона. Это, по сути дела, зона сплошных населенных пунктов. То есть это ведение войны в условиях города. Наступательная война в таких условиях - это тяжелейшие потери для наступающей стороны. Наступать как бы планирует вроде как киевская сторона. Значит, она будет нести эти потери в результате страшных городских боев. И мирное население будет страшно страдать. Ополченцы в не меньшей степени от этого тоже не застрахованы. И они в случае наступления наступали бы на такие же города, которые там находятся», - заметил Селиванов.

Эксперт подчеркнул, что обе стороны не склонны к тому, чтобы переходить в такое наступление, поскольку это очень тяжелый вариант. Обстрелами и провокацией, считает Селиванов, стороны добиваются перехода другой стороны в наступление - «выманить противника из засады».

«И тут задача какая у обороняющейся стороны? Перемолоть эти наступающие войска. Закон военных действий - 1 к 3 в пользу обороняющихся. То есть наступающая сторона будет нести в три раза больше потерь. Вот такую цель, на мой взгляд, преследует и та, и другая сторона. Выманить противника, заставить его перейти в наступление, нанести упреждающий удар и в процессе отражения этого удара его перемолоть и уничтожить. Вот отсюда все эти обстрелы, ответные действия и так далее», - отметил эксперт.

Селиванов выразил надежду на то, что ситуация не дойдет до критической точки, подчеркнув, что подобный упреждающий удар может иметь очень тяжелые последствия.

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