NASA поможет устранить утечку на МКС
Российский экипаж Международной космической станции работает над устранением мест негерметичности на борту, сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации «Энергия».
© Фото: ТРК "Звезда"
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NASA поможет устранить утечку на МКС
Российский экипаж Международной космической станции работает над устранением мест негерметичности на борту, сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации «Энергия».
© Фото: ТРК "Звезда"
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