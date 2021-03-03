В стране и мире Полиция Капитолия усилит меры безопасности из-за тревожных разведданных Алена Миронова У здания Конгресса выставят ограждения. Дополнительные силы будут также дислоцированы в трех местных аэропортах и на вокзале. © Фото: Paul Weaver, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: В Вашингтоне усилят меры безопасности вокруг Капитолия на фоне полученных полицией тревожных разведданных. «Основываясь на имеющихся у нас разведданных, департамент предпринял немедленные шаги по укреплению нашей системы безопасности и укомплектованию штатов в течение нескольких дней, включая 4 марта», - сообщает полиция Капитолия в Twitter. Для укрепления мер безопасности будут привлечены дополнительные сотрудники полиции и Национальной гвардии. У здания Конгресса выставят ограждения. Дополнительные силы будут также дислоцированы в трех местных аэропортах и на вокзале. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика