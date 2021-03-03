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«Просто убийцы»: в Госдуме призвали жестко отреагировать на расправу над лосихой в Тверской области

Алена Миронова
13:14 03.03.2021
Владимир Бурматов подчеркнул, что это не является охотой, а соответствует напрямую 245-й статье УК РФ - «Жестокое обращение с животными». 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал расправу над лосихой в Тверской области.

«Эпизоды такие возможны, потому что хватает у нас отмороженных людей. Их и людьми-то сложно назвать. Они ж не охотники даже. Они просто убийцы, потому что они душат беременных животных, они загоняют их по глубокому снегу на снегоходах. Они не охотятся, они просто убивают. Никакой нужды в поиске добычи пропитания они не испытывают. Люди обеспеченные все, которые приезжают на очень хороших дорогих машинах, со снегоходами, экипировкой и так далее. Но все, на что они способны - до смерти загнать беременную лосиху и потом задушить ее», - рассказал Бурматов.

Эксперт подчеркнул, что это не является охотой, а соответствует напрямую 245-й статье УК РФ - «Жестокое обращение с животными». 

«Пять лет лишения свободы. Поэтому чем чаще и эффективнее эта статья будет применяться, тем меньше таких случаев будет. Пока очень редко, когда удается добиться от полиции, чтобы те, кто были уличены в браконьерстве, незаконной охоте, жестоком обращении с животными, действительно получили реальные уголовные сроки, не штрафами отделались, а получили уголовные сроки», - отметил Бурматов.

Ранее в Тверской области охотники на снегоходах загнали лосиху и задушили обессилевшее животное. Бурматов обратил внимание на то, что эта ситуация взята под контроль.

«Для того чтобы кто бы там ни стоял за этими людьми, какие бы высокие покровители у них ни были, они получили реальный срок. Все, кто участвовал в этом зверском мероприятии», - заявил Бурматов.

Он подчеркнул, что к произошедшей ситуации подключены сразу три ведомства - Следственный комитет, прокуратура, МВД.

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