В Кремле расценивают новые санкции против России как вмешательство в дела страны

Новые санкции США и Евросоюза, касающиеся отдельных граждан России и организаций, являются вмешательством во внутренние дела РФ. Как объявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такие ограничения являются абсолютно неприемлемыми.

В санкционный список Министерства финансов США внесены семь должностных лиц России в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Санкции также введены против нескольких организаций.

«Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми. Ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям», - указал представитель Кремля.

Песков пояснил, что в данном случае речь идет об отношениях России с США и Евросоюзом, а санкции являются не чем иным, как вмешательством во внутренние дела Российской Федерации.