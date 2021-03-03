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«Внимание всем!»: в России прозвучали сирены

Светлана Иванова
12:16 03.03.2021
МЧС провело комплексную проверку системы оповещения населения.
© Видео: timweinag, mynorthshalet, svetlana_dacha, Instagram, ТРК «Звезда» © Фото: РИА Новости
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В среду, 3 марта, МЧС провело по всей России комплексную проверку системы оповещения населения. В 10.40 по местному времени во всех регионах страны был подан сигнал «Внимание всем!» и запущены электросирены и громкоговорители.

Также для тревожных сообщений были остановлены эфиры теле- и радиоканалов (максимум на одну минуту).

О том, что во всех субъектах страны 3 марта будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней, заранее сообщали на официальном сайте МЧС России. Спасители также призвали сохранять спокойствие.

Чтобы гарантировать исправность всех имеющихся систем для своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения, МЧС дважды в год проводят соответствующие проверки. В этом году сирены будут снова запущены 6 октября.

Стоит отметить, что жители Москвы не заметили проведения запланированной на 3 марта комплексной проверки систем оповещения населения. Официального комментария от столичного главка МЧС РФ пока не поступало.

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