«Внимание всем!»: в России прозвучали сирены

В среду, 3 марта, МЧС провело по всей России комплексную проверку системы оповещения населения. В 10.40 по местному времени во всех регионах страны был подан сигнал «Внимание всем!» и запущены электросирены и громкоговорители.

Также для тревожных сообщений были остановлены эфиры теле- и радиоканалов (максимум на одну минуту).

О том, что во всех субъектах страны 3 марта будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней, заранее сообщали на официальном сайте МЧС России. Спасители также призвали сохранять спокойствие.

Чтобы гарантировать исправность всех имеющихся систем для своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения, МЧС дважды в год проводят соответствующие проверки. В этом году сирены будут снова запущены 6 октября.

Стоит отметить, что жители Москвы не заметили проведения запланированной на 3 марта комплексной проверки систем оповещения населения. Официального комментария от столичного главка МЧС РФ пока не поступало.