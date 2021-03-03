«Спастись невозможно»: ученый оценил возможность сбить астероид ракетой

Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов оценил возможность изменения траектории летящего к Земле небесного тела, которую часто обыгрывают создатели блокбастеров о космосе. Как доктор физико-математических наук, он заявил, что все в таком случае зависит лишь от непосредственных размеров этого тела.

По его словам, если тело небольшое, а обнаружено было заранее, изменить его полет возможно, более того, ученые уже проводят соответствующие практические испытания. Однако если ситуация сложилась иначе, шансы ее исправить заметно сокращаются.

«Комета - это здоровенный сгусток льда и камней, пыли. Как правило, тела, которые мы наблюдаем, - крупные, километр, а может быть, и десять километров. От такой бомбы спастись нельзя, просто невозможно. Нет средств, которые позволяют отклонять или уничтожать тела такой большой массы», - поделился доктор наук в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

Ранее ученые доказали роль комет в появлении жизни на планете Земля. Астробиологи колледжа Альбион в Мичигане получили доказательство, подвергнув образцы гликольальдегида воздействию ударного давления, сравнимого с давлением, возникающим при падении кометы. Выяснилось, что рибонуклеиновые кислоты и нуклеотиды в экстремальных условиях могут сохранять свою структуру и целостность.