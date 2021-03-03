В Грузии атаковали офис партии Саакашвили

На офис грузинской партии «Единое национальное движение», основанной бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, было совершено нападение. В результате атаки часть имущества, находящегося в помещении, была повреждена.

По имеющейся информации, двое человек атаковали здание офиса, разбив в нем стекла. Сразу же после инцидента они были задержаны правоохранительными органами. За содеянное гражданам грозит до трех лет тюрьмы. Об этом сообщает МВД Грузии.

Ранее глава оппозиционной партии экс-лидера государства Никанор Мелия был задержан по делу о беспорядках в июне 2019 года. Задержания политика производилась силами спецназа страны.