В обросшем сталактитами жилом доме в Коми начали уборку после жалоб местных жителей

После того как снимки жилого дома на улице Западной №47 в городе Печора Республики Коми, который зарос настоящими ледяными сталактитами, попали 2 марта в соцсети, власти начали уборку в «ледяной пещере».

© ТРК "Звезда"

«Всю ночь работали, и сейчас тоже. Вроде ждут прокуратуру и администрацию, но это не точно. Но дело даже не в этом, что люди годами живут в этих условиях и всем на них наплевать. Вот что страшно. На 18 метрах впятером живут семьи. Наш город умирает. Из-за безработицы гибнут люди», - рассказал «Звезде» местный житель.

Накануне сообщалось, что в соседних домах также часто происходят сбои в системе отопления - лопаются трубы и батареи, испарения идут вверх, в результате и получаются сталактиты.

© ТРК "Звезда"

Жильцы домов долгое время писали жалобы и обвиняли чиновников в бездействии. Однако те в ответ отвечают, что это сами жильцы довели дом до такого состояния, поскольку уже давно никак не могут выбрать себе управляющую компанию или создать ТСЖ, а обслуживающей их дом компании ООО «ВМ Кристалл» просто отказываются платить.

Как пояснила начальник Государственной жилищной инспекции Печоры Ирина Сверчкова, все инженерные коммуникации в здании пришли в негодность: трубы, крыша, горячей воды нет - систему разорвало в подвале.

«При этом дом не аварийный, люди там живут, просто ни за что не платят. За неуплату им перекрыли подачу газа», - цитирует Ирину Сверчкову «360».

Сотрудники компании «Кристалл» пытаются, как могут, перекрыть дыры хомутами, а покупать трубы за свой счет люди не хотят.