На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,1

На курильском острове Шикотан на глубине 50 километров произошло землетрясение магнитудой 6,1. Подземные толчки почувствовали жители Курильского и Южно-Курильского районов. На поверхности ощущаемость события составила около 2-3 баллов. Об этом сообщается на странице ВКонтакте Главного управления МЧС РФ по Сахалинской области.

«Оперативными группами администраций муниципальных образований и местных пожарно-спасательных гарнизонов проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Тревога «Цунами» не объявлялась. Жителей призвали в случае необходимости обращаться в дежурные службы.