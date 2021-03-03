Матвиенко предложила ввести отдельное уголовное наказание за треш-стримы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением ввести отдельное уголовное наказание за треш-стримы.

«Мы не успеваем за вот этими новыми угрозами, которые появляются. Это угроза серьезная, она обрела системный характер», — заявила Матвиенко.

Уже в ближайшее время будет представлен новый состав Уголовного кодекса за втягивание в треш-стримы. Так, для нарушителей грозить будет не только штраф, но и реальный срок.

Ранее в Роскомнадзоре выступили за введение уголовной ответственности для организаторов треш-стримов. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предлагает расширить тем самым статью 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» с лишением свободы от трех до пяти лет или штрафом от 300 тысяч до 600 тысяч рублей.