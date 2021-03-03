Мишустину в день рождения подарили жвачку из смолы на заводе в Горном Алтае

Премьер-министру России Михаилу Мишустину сегодня, 3 марта, исполнилось 55 лет. Свой юбилей он проводит в рабочей поездке по Алтаю.

В рамках поездки Мишустин посетил Республиканский классический лицей, заглянув даже на урок алтайского языка. Там педагог от лица всех лицеистов поздравил премьер-министра с днем рождения, передав ему в подарок книгу - исторический роман «Арина» в русскоязычном переводе.

Мишустин также посетил местный завод, специализирующийся на производстве бальзамов и другой продукции из дикорастущих горноалтайских растений. Сначала премьер осмотрел цех обработки мумие, после чего в других цехах посмотрел, как происходит разлив настоек и бальзамов.

Ему также продемонстрировали драже из пантов марала и смолу сибирской лиственницы, которую можно использовать вместо жевательной резинки - она способствует укреплению зубов и очищению ротовой полости от бактерий. Один блистер смолы предоставили премьер-министру в качестве подарка.