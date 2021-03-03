Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мишустину в день рождения подарили жвачку из смолы на заводе в Горном Алтае

Алена Миронова
11:28 03.03.2021
Сегодня, 3 марта, премьер-министру России исполнилось 55 лет.
Мишустину в день рождения подарили жвачку из смолы на заводе в Горном Алтае
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости
Читайте нас на:

Премьер-министру России Михаилу Мишустину сегодня, 3 марта, исполнилось 55 лет. Свой юбилей он проводит в рабочей поездке по Алтаю.

В рамках поездки Мишустин посетил Республиканский классический лицей, заглянув даже на урок алтайского языка. Там педагог от лица всех лицеистов поздравил премьер-министра с днем рождения, передав ему в подарок книгу - исторический роман «Арина» в русскоязычном переводе. 

Мишустин также посетил местный завод, специализирующийся на производстве бальзамов и другой продукции из дикорастущих горноалтайских растений. Сначала премьер осмотрел цех обработки мумие, после чего в других цехах посмотрел, как происходит разлив настоек и бальзамов.

Ему также продемонстрировали драже из пантов марала и смолу сибирской лиственницы, которую можно использовать вместо жевательной резинки - она способствует укреплению зубов и очищению ротовой полости от бактерий. Один блистер смолы предоставили премьер-министру в качестве подарка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.