В стране и мире Третья магнитная буря накрыла Землю за последние три дня Валентина Пескова Начавшись в 3 часа ночи, явление в атмосфере планеты продолжается уже около шести часов. © Фото: NASA Читайте нас на: Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, сообщили о третьей магнитной буре, которая зафиксирована на Земле с первого дня марта. Магнитная буря началась около 3 часов утра и относится к категории G1. Атмосферное явление продолжается уже около шести часов. Перед этим слабый шторм категории G1 начался поздним вечером 2 марта и закончился около полуночи. Ученые считают, что магнитные бури слабой и даже средней мощности для жителей Земли протекают почти незаметно. Накануне специалисты сообщили, что расслабляться жителям России пока рано. Достигнув максимальных показателей 2 марта, буря ослабеет, однако после небольшого затишья вернется уже к выходным. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика