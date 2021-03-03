Третья магнитная буря накрыла Землю за последние три дня
Начавшись в 3 часа ночи, явление в атмосфере планеты продолжается уже около шести часов.
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Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, сообщили о третьей магнитной буре, которая зафиксирована на Земле с первого дня марта.
Магнитная буря началась около 3 часов утра и относится к категории G1. Атмосферное явление продолжается уже около шести часов.
Перед этим слабый шторм категории G1 начался поздним вечером 2 марта и закончился около полуночи.
Ученые считают, что магнитные бури слабой и даже средней мощности для жителей Земли протекают почти незаметно.
Накануне специалисты сообщили, что расслабляться жителям России пока рано. Достигнув максимальных показателей 2 марта, буря ослабеет, однако после небольшого затишья вернется уже к выходным.