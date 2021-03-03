Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мужчинам назвали неожиданный способ поправить душевное здоровье

Светлана Иванова
10:39 03.03.2021
Отцы, которые активно участвуют в воспитании детей, реже страдают от депрессии.
Мужчинам назвали неожиданный способ поправить душевное здоровье
© Фото: Michaela Begsteiger, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

Отцы, которые были вовлечены в воспитание и жизнь своего ребенка в первый год его жизни, реже страдали от депрессии. К такому выводу пришли американские ученые, проведя соответствующее исследование. Результаты научной работы опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

По словам ученых, послеродовая депрессия у женщин является давним предметом изучения, однако вопросу, как рождение ребенка сказывается на психологическом состоянии мужчин, уделяется гораздо меньше внимания.

Чтобы это выяснить, сотрудники Университета штата Калифорния в Лонг-Бич попытались установить связь между временем, проведенным отцом с младенцем, и депрессивными симптомами мужчины в течение первого года жизни ребенка.

В ходе работы ученые опросили порядка 900 добровольцев через месяц, полгода и год после рождения ребенка. Выяснилось, что мужчины, которые проводили больше времени с младенцем и участвовали в тратах на него, уже через месяц после появления нового члена в семье реже сталкивались с депрессивными симптомами.

Ученые подчеркнули, что общение с ребенком положительно сказывается не только на самом ребенке, но и на его отце, и посоветовали мужчинам проводить как можно больше времени с детьми. Также авторы научной работы призвали внимательно отнестись к проблеме отцовской депрессии, указав, что проблемы с ментальным здоровьем мужчины негативно влияют не только на него самого, но и на всю семью.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.