Мужчинам назвали неожиданный способ поправить душевное здоровье

Отцы, которые были вовлечены в воспитание и жизнь своего ребенка в первый год его жизни, реже страдали от депрессии. К такому выводу пришли американские ученые, проведя соответствующее исследование. Результаты научной работы опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

По словам ученых, послеродовая депрессия у женщин является давним предметом изучения, однако вопросу, как рождение ребенка сказывается на психологическом состоянии мужчин, уделяется гораздо меньше внимания.

Чтобы это выяснить, сотрудники Университета штата Калифорния в Лонг-Бич попытались установить связь между временем, проведенным отцом с младенцем, и депрессивными симптомами мужчины в течение первого года жизни ребенка.

В ходе работы ученые опросили порядка 900 добровольцев через месяц, полгода и год после рождения ребенка. Выяснилось, что мужчины, которые проводили больше времени с младенцем и участвовали в тратах на него, уже через месяц после появления нового члена в семье реже сталкивались с депрессивными симптомами.

Ученые подчеркнули, что общение с ребенком положительно сказывается не только на самом ребенке, но и на его отце, и посоветовали мужчинам проводить как можно больше времени с детьми. Также авторы научной работы призвали внимательно отнестись к проблеме отцовской депрессии, указав, что проблемы с ментальным здоровьем мужчины негативно влияют не только на него самого, но и на всю семью.