В Ростуризме оценили идею разработки стандарта «все включено» для гостиниц

В Ростуризме одобрили идею разработки стандарта «все включено».

«Мы считаем, что система «все включено» давно зарекомендовала себя в мире, и особенно у российских путешественников, в частности на морских курортах. Такие предложения уже сейчас можно найти на курортах Краснодарского края, берегах Крыма, да и даже в Подмосковье», - сообщили в пресс-службе.

Однако в России отели следуют классификации по градации 3-4-5* и не следуют отдельным требованиям. Так, один отель «все включено» может включать в себя еду пять раз в день, другой же - 24 часа в сутки. В Ростуризме предлагают внести соответствующие изменения в действующие правила, отдельно выделив категории «все включено» и «ультра все включено».

В федеральном агентстве по туризму выразили уверенность в том, что эта инициатива будет популяризировать данный вид отелей, особенно среди семейных путешественников.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать стандарт оказания гостиничных услуг по системе «все включено». Так, ведомство до 5 марта должно сообщить о целесообразности внедрения такой системы в нацпроект по развитию туризма. Работа над стандартом уже идет. Будут выделены две категории: «все включено» и «ультра все включено».