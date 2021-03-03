Народной милиции ДНР дали разрешение открывать упреждающий огонь по позициям ВСУ

Вооруженные силы ДНР получили разрешение на ведение упреждающего огня, чтобы подавлять и уничтожать огневые точки украинской армии.

В пресс-службе Управления Народной милиции непризнанной Донецкой республики сообщили, что приняли данное решение в связи с отсутствием надлежащей реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов ДНР со стороны ВСУ.

«В целях защиты населения подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», - отмечается в сообщении ведомства.

В ночь на 3 марта украинская армия выпустила 100 мин по населенному пункту Ленинское на юге республики. Ранее сообщалось, что под огонь украинской армии также попали окрестности села Пантелеймоновка на Горловском направлении. Применялись гранатометы и миноменты. За сутки интенсивность огня по ДНР выросла в шесть с половиной раз.