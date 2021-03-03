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«Скопинского маньяка» Мохова выпустили на свободу после почти 17 лет в колонии

Светлана Иванова
10:01 03.03.2021
В 2000 году слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года.
«Скопинского маньяка» Мохова выпустили на свободу после почти 17 лет в колонии
© Фото: Иван Руднев, РИА Новости
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В среду, 3 марта, после 17 лет заключения на свободу вышел житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк». Мужчина 70 лет отбывал наказание в исправительной колонии в Саратовской области за похищение и изнасилование двух девушек. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу саратовского УФСИН.

По данным агентства, Мохов покинул исправительное учреждение рано утром и  на поезде отправился к месту жительства.

В 2000 году в городе Скопин слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мужчина подвергал узниц издевательствам: морил голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Находясь в неволе, одна из девушек дважды рожала, однако Мохов отбирал детей. Пленниц освободили 4 мая 2004 года, когда им удалось передать на волю записку.

В отношении Мохова после освобождения установят надзор на шесть лет по месту жительства. Мужчине запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения покидать пределы Скопинского района. Также два раза в месяц жителю Рязанской области предстоит являться в орган внутренних дел для регистрации.

Отмечается, что за период отбывания наказания Мохов характеризовался отрицательно, вину в преступлении признал частично, «на путь исправления не встал».

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