«Надавили на больное»: комментатор Гусев рассказал «Звезде» об обмане тещи мошенниками

Спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал «Звезде» о действиях мошенников, которые вынудили продать квартиру его тещу. По его словам, для совершения аферы, преступники использовали поддельные документы, которые выдавали их за сотрудников правоохранительных органов.

«Все дело в том, что мошенники надавили на "больную точку" моей тещи - ее офицерское прошлое - она вдова офицера. Ее направили в риелторское агентство. После совершения сделки деньги были положены в банковскую ячейку. По указанию голоса, моя теща взяла пакетик, положила туда деньги и передала их курьеру. И все. Позже "следователь" позвонил, назвал Ларису "героем" и предложил поговорить с начальником. И связь разъединилась», - рассказал Гусев.

Ничего не подозревающая покупательница пришла в квартиру спустя 14 дней после совершения сделки и удивилась тому, что Лариса еще не съехала. Именно тогда, по словам Гусева, и пришло осознание обмана. На данный момент возбуждено уголовное дело, квартира арестована. Комментатор отметил, что пострадавшая сейчас живет у него дома.

О произошедшем Гусев написал в Facebook, где отметил, что пенсионерку уговаривали целый месяц. Комментатор рассчитывает на помощь сотрудников полиции и просит своих подписчиков внимательнее относиться к пожилым родственникам, чтобы они не стали жертвами мошенников.